Strausberger spielen um den Titel

Strausberg (MOZ) Wenn am Sonnabend auf dem Rasen des RSV Eintracht in Stahnsdorf das Finalturnier um den Titel des Fußball-Landesmeisters Brandenburg ausgetragen wird, werden auch die E1-Junioren des FC Strausberg vom Trainerteam Michael Baumann und Christian Röhr dabei sein. Mit einem 6:1-Auswärtserfolg gegen die SG Schwanebeck verteidigte die Mannschaft der unter Elfjährigen den Silberrang in der Landesliga Ost gegen den FSV Bernau, deren 4:3-Erfolg gegen Basdorf daher nur Makulatur war.

Damit gelang den Talenten des FCS in ihrem ersten Jahr in der höchsten Spielklasse ihres Jahrgangs Außergewöhnliches. Besonders Stürmer Ben Jacob sticht dabei heraus, gelang es ihm doch, 48-mal ins gegnerische Tor zu treffen - so oft, wie keinem zweiten Spieler seines Alters. Die Landesliga der E-Junioren ist in vier Staffeln unterteilt und nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Landesmeisterschaft. Aus der Staffel Nord sind der SV Glienicke und der Oranienburger FC Eintracht dabei, aus der Staffel West qualifizierten sich der SV Rangsdorf und der FC Stahl Brandenburg, aus dem Süden kommen der FSV Brieske/Senftenberg und Energie Cottbus nach Stahnsdorf und als Meister der Staffel Ost komplettiert der FSV Lok Eberswalde das Teilnehmerfeld.

Wenn sich weitere junge Fußballer dieser Mannschaft anschließen und mit dem FCS auf höherem Niveau spielen wollen, können sie sich gern melden.

