Mit Sonderbussen ins Heizkraftwerk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer Festveranstaltung begeht die Stadtwerke Frankfurt GmbH am Donnerstag ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Am Freitag lädt der Energieversorger dann alle interessierten Frankfurter und Gäste zu einem Tag der offenen Tür in das Heizkraftwerk Am Hohen Feld ein. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr gibt es Führungen durch die moderne Anlage, die sich aktuell im Sommerstillstand befindet. Auch das neue Werkstattgebäude des Meisterbereiches Fernwärme kann von den Besuchern besichtigt werden.