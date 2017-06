Angeknabberte Weiden am Deich

artikel-ansicht/dg/0/

Dass Biber ganze Landschaftsbilder verändern, lässt sich zurzeit an verschiedenen Stellen im Oderbruch beobachten. Ob hinter Bleyen-Genschmar oder unterhalb der Oderberge bei Lebus, fast überall legen die Nager alte große Bäume um. Das zerstört langjährige Aufforstungen und vernichtet den Lebensraum für viele Vogelarten.

Eine neue "Knabberattacke" bedroht, wie der Reitweiner Manfred Meisel kürzlich feststellte, jetzt allerdings auch Weiden, die er vor vielen Jahren bei Reitwein und Neumanschnow als Deichschutz mitpflanzte. An der alten Deichbruchstelle von 1947 erklärte der ehemalige Deichläufer: "In dieser Flussbiegung hier stauen sich bei Winterhochwassern oft Eisschollen. Die schieben sich dann recht hoch übereinander und drücken mit ungeheurer Kraft gegen die Deichkrone. Zur Abwehr und als Schutz des Damms pflanzten wir hier einmal Weiden. Das gestaltete sich zu einer nicht ganz leichten Aufgabe, denn der Boden ist an dieser Stelle eigentlich nicht für Bäume geeignet."

Von einst mehr als 20 gepflanzten Weiden standen in diesem Frühjahr nur noch drei. Doch auch diese können jüngste Biberattacken wohl nicht überleben. Meisel sorgt sich jetzt um die Sicherheit des Damms und empfiehlt: "An diesem besonders gefährdeten Abschnitt sollten vor dem Deichfuß neue Bäume angepflanzt werden."

Martin Porath, Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch (Gedo), erklärt auf Nachfrage zu diesem Vorschlag: "Eigentlich ist ja das Landesumweltamt für den Deich verantwortlich, aber: Grundsätzlich ist seine Idee nicht schlecht." Zurzeit könne aber niemand neu angepflanzte Weiden ohne großen zusätzlichen Aufwand vor den Bibern schützen. Zugleich sei es schon damals sehr schwer gewesen, die Bäume in dem ungeeigneten, schlechten Boden aufzuziehen. Doch auch ohne die Weiden, so Gedo-Geschäftsführer Porath, müsse niemand bei einem Winterhochwasser Angst vor einer unbeherrschbaren Situation an diesem Deichabschnitt haben. "Für den Fall, dass große Eismassen die Deichkrone bedrohen, setzt das Landesumweltamt auf mechanische Abwehrmaßnahmen. Wir können die Deichkronen dann in seinem Auftrag mit großen Betonelementen sichern."