Angermünde (MOZ) Drei Chöre, ein Konzert, eine Leidenschaft - wer so geballte Sangeslust miterleben möchte, sollte am 24. Juni in die Angermünder Marienkirche kommen und einem besonderen Chorkonzert lauschen. Unter dem Titel "Cantate Jubilate" singen die Chöre der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" gemeinsam mit der Kantorei Arendseehausen ein gemeinsam erarbeitetes Programm.

"Es ist eine Zusammenstellung von Chor- und Orgelmusik von der Zeit der Reformation und Romantik bis hin zur Moderne", erklärt die Angermünder Chorleiterin Dorothea Janowski. Erarbeitet und geprobt wurde es kürzlich bei einem Chorwochenende in der Altmark, zu dem der Angermünder Kammerchor und der Jugendchor eingeladen waren.

Gemeinsam wurde geprobt, gesungen, gelacht, geklönt, die schöne Umgebung erkundet und Konzerte im Kloster Arendsee sowie in der Petrikirche in Seehausen gegeben. Jetzt wollen sich die Angermünder für die überwältigende Gastfreundschaft der Altmärker bedanken und haben zum Gegenbesuch nach Angermünde eingeladen. Als großer vereinigter Chor werden die Sänger der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule mit ihren Freunden aus der Altmark in der Marienkirche dieses Programm dem Uckermärker-Publikum präsentieren. Die historische Wagner-Orgel wird von Kantor Rainer Rafalsky gespielt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Chorarbeit und weitere Projekte gebeten.

Geplant ist mit dem großen Chor zudem ein musikalischer Gottesdienst in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde und Kantor Siegfried Ruch in der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde, der am Sonntag um 10.15 Uhr beginnt.