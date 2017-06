Szenenspiel ohne Worte im Bambuswald

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow (MOZ) Knapp ein Jahr Arbeit steckt in der Inszenierung "Nebelwelt". Jetzt wurde das Zirkustheaterprojekt vor zahlreichen Zuschauern in Reichenow gezeigt - dort, wo es in mehreren Aspekten auch seinen Ausgangspunkt hat, wo ein Teil des Szenenmaterials entstanden ist.

Nur schemenhaft, beinahe als Geister, tauchen die Darsteller aus dem künstlichen Nebel auf, der den großen Bühnenraum im Obergeschoss des Reichenower Gutshofensembles erfüllt. Es ist der gleiche Nebel, durch den sich Minuten zuvor schon die Zuschauer ihren Weg zu den Plätzen in der Runde gebahnt haben. Das Erlebnis "Nebelwelt" beginnt damit bereits beim Betreten des Raums, noch bevor der sanfte Gong zum formellen Start des Stückes erklingt.

Das Projekt ist in jeglicher Hinsicht ein bunter Mix, der sich dem üblichen Drang zur Einordnung in vorgefertigten Schubladen konsequent entzieht. Ein fließender Übergang zwischen Theater und Akrobatik, ein munteres Spiel der Bewegung. Alles nonverbal, dafür von Musik, Geräuschen, Tönen untermalt, durch spezielle Lichteffekte unterstützt. Die Akteure junge Leute, die teilweise schon jahrelange Erfahrung vom Berliner Circus Schatzinsel mitbringen, teilweise aber erst neu dazugestoßen sind. Unter diesen sowohl junge Einheimische aus dem Oderland wie auch hier lebende jugendliche Flüchtlinge. Zumindest zwei aus deren Reihen sind von den beiden Vorläuferprojekten übrig geblieben.

Scheinbar mühelos kommt das neue Stück ohne Sprache aus. Die Szenen, ohne Brüche gekonnt ineinander übergleitend, leben von der Bewegung, dem Körperlichen von Konfrontation und Kampf bis Miteinander und Umklammerung. Es sind Szenen, die von Dominanz und Unterwerfung erzählen, von vorsichtiger Annäherung, gruppendynamischen Prozessen. Klar erkennbar an einer Stelle auch ein im Ambiente mit Tönen untermalter fauchender Panther, der schließlich in einem Käfig gefangen wird.

Viele der Zutaten für diese Szenen, das Grundgerüst, ist während der Findungsphase in Reichenow und Umgebung entstanden, berichtet Anja Häusser, die Regie führte, für den Teil Theaterarbeit zuständig war, während Partner Joachim Scheffler für das Akrobatische sowie Licht- und Sounddesign verantwortlich zeichnete und Brigitte Schlögel die Kostüme fertigte. "Im Wald waren wir da unterwegs", erzählt sie. "Und irgendwann stand die Frage: Wie bekommen wir den Wald auf die Bühne?" Mit den Bambusstäben, dem einzigen Requisit, gelingt dies nun meisterhaft. Mal sind es als Stangen zusammen mit der eigenen stillen Körperpräsenz die Bäume, zwischen denen sich ein einzelnes Paar gegenseitig jagt. Dann wieder werden sie kämpfend geschwungen oder sind Hilfsmittel zum akrobatischen Figurenbau. "Nachdem die Jugendlichen gegenüber den Stäben anfangs reserviert waren, eroberten sie sich schließlich dieses Material", so Anja Häusser.

Sehr zufrieden zeigte sich am Ende die einheimische Mitwirkende Vanessa Baldt. "Es war noch schöner als bei der Premiere, denn hier in Reichenow fühlt sich das immer wie zu Hause an." Wöchentlich einmal haben sie und die anderen in Berlin geprobt, dazu gab es Intensivwochenenden im Oderland.

"Eine völlig neue Inspiration", ist die Reichenowerin Birgit Lässig, die schon viele dieser Projekte verfolgt hat - ihre Töchter spielten in den ersten mit -, ganz begeistert. "Es hat ganz viel Kraft und Ausdruck, mit wenig Equipment eine großartige Show", lobt sie das Team.