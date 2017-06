Baubeginn im Herbst

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Die Erschließungsarbeiten im Gruscheweg für den nächsten Wohnungsbauabschnitt haben begonnen. Auf einem 7854 Quadratmeter großen Baufeld will die Neuenhagener Immogain Projektentwicklungsgesellschaft acht Mehrfamilienhäuser errichten. "Der Bedarf an kleineren Wohnungen von 80 bis 85 Quadratmetern Wohnfläche in der Gemeinde ist sehr groß", sagt Geschäftführer Frank Böhme. Das habe man gemerkt, als man die ersten Grundrisse ins Netz stellte und nach kurzer Zeit schon 60 Nachfragen registriert werden konnten. Sein Unternehmen komme dem entgegen und so würden im Gruscheweg acht Mehrfamilienhäuser in "gehobenem Standard" zum Kauf oder zur Miete entstehen. "Mit Aufzug und Fußbodenheizung", sagt Böhme. Derzeit haben Interessenten die Möglichkeit, sich eine Musterwohnung im Horstweg 26 anzuschauen. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Firma zusammenarbeiten", sagt Janina Meyer-Klepsch aus dem Rathaus. Man habe bei anderen Projekten schon gemeinsam gute Erfahrungen sammeln können. Baustart wird im Herbst sein, neun bis elf Monate später kann eingezogen werden.