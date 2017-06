Laute Proteste der Panketaler zu Straßenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Gut 30 Panketaler verschafften ihrem Ärger laut Luft, als der Ortsentwicklungsausschuss am Montag über die Vorplanung zum Ausbau ihrer Straßen im Teilerschließungsgebiet 9 beriet. Konkret geht es um die unbefestigten Abschnitte der Karl-Marx-Straße, die Schinkel-, Schlüter- und Karl-Liebknecht-Straße. Was bisher sandige Wohngebietsstraßen sind, sollen bald in schnieke Asphaltpisten verwandelt werden. Doch da hatte die Gemeinde offenbar am Ziel vorbei gepeilt.