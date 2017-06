artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Die Fête de la Musique bringt am Mittwoch (16.00 Uhr) Sommerstimmung nach Berlin. Auf mehr als 100 Bühnen und in vielen Straßen der Stadt spielen Musiker kostenlos und unter freiem Himmel. Die Spanne der mehr als 700 Musiker und Bands reicht von Techno bis Jazz. Gute Aussichten für Konzert-Fans: Laut Vorhersage bleibt das Wetter schön.

