Behindertenverband feiert seinen bunten Kleinbus

Nicht auf dem 2011 im Rahmen der Aktion Mensch angeschafften Ford Transit zu sehen ist das Logo der Sparkasse Märkisch-Oderland. Das liegt aber nicht daran, dass die Sparkasse den Behindertenverband nicht unterstützen würde, erläutert Richard Priemuth. Es ist vielmehr so, dass die Sparkasse nicht mehr auf Fahrzeugen werben will.

Eyleen Mühlenhaupt, Leiterin der Seelower Sparkassenfiliale, überbrachte am Montag eine Scheck über 1500 Euro, der etwa der Sponsorensumme entspricht. Bettina Fortunato - die Linken-Abgeordnete ist dem Verband seit Langem eng verbunden - legte einen Scheck in Höhe von 100 Euro drauf. So können die regelmäßigen Fahrten des vor 27 Jahren gegründeten Verbandes zur Therme nach Bad Saarow, zum Theater oder zum Schwimmbad nach Frankfurt gesichert werden, ohne dass der Obolus der Mitglieder dafür erhöht werden muss. Die auf drei Jahre angelegten Sponsorenverträge sollen aber auch dazu beitragen, dass der Verband sich in einigen Jahren um einen neuen Transporter kümmern kann.

Auch 2011 hatten die Verbandsmitglieder insgesamt 10 200 Euro an Spenden zusammengebracht, um den Kleinbus zu erwerben und die Fördersumme der Aktion Mensch kofinanzieren zu können.

Zugleich läuft derzeit eine Spendensammlung des Behindertenverbandes, die dazu beitragen soll, das Verbandsleben noch attraktiver zu gestalten, berichtet Richard Priemuth weiter. "Wir wollen die Mitgliederzahl erhöhen und wenden uns dabei vor allem an behinderte und ältere Einwohner der Region", erläutert er. Unter dem Motto "Gemeinsam ist besser als einsam", für das auch ein neues Logo steht, sollen vor allem jene Menschen einbezogen werden, die von Vereinsamung betroffen sind.