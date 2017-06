Neue Diskussion zum Jugendklub

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz entbrennt die Debatte über den Standort eines Jugendklubs neu. Im Gespräch sind diesmal zwei Flurstücke in Nähe des Bahnhofes Wandlitz. In einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung wird von einer "temporären Nutzung" ausgegangen. Gemeint sei damit, die Flächen zunächst für den Aufbau von Containern zu nutzen. Derzeit seien die Grundstücke eingezäunt und könnten mit einem Bauwagen ausgestattet werden. Allerdings lassen sich die Grundstücke nicht sofort nutzen, sie müssten zuvor beräumt werden. "Diese Arbeiten sollten unter Mithilfe der Jugendlichen absolviert werden", trug Ortsvorsteher Ingo Musewald das Thema jüngst im Kreise des Ortsbeirates vor. Anschließend entfaltete sich eine muntere Diskussion, die einmal mehr erkennen ließ, dass die Wandlitzer zwar von der Notwendigkeit eines Jugendklubs überzeugt sind, aber bei der Debatte über den künftigen Standort regelmäßig nicht zu einem einvernehmlichen Ende kommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582897/

Verheißungsvoll begann die Debatte im Ortsbeirat. Dirk Reinhardt (F. Bg.W.) startete mit der Idee, auf dieser Liegenschaft in Bahnhofsnähe doch eher über ein Parkhaus nachzudenken. "Bei dem Pendleraufkommen sollen wir das ernsthaft überlegen", mahnte er an. Sein Fraktionskollege Oliver Borchert setzte einen anderen Schwerpunkt. Er verwies auf geplante weitere Wohnungen entlang des Pitweges und kam mit der Idee, den Jugendklub besser in der Nähe des Güterbahnhofes anzusiedeln. "Vielleicht sollten wir mit der Niederbarnimer Eisenbahn darüber reden", regte Borchert an. Jürgen Hintze fügte eine strategische Frage an. "In dieser Vorlage ist von einem langfristigen Projekt die Rede. Ich finde, wir sollten jetzt schnell reagieren und die zwei Flächen am Bahnhof für Jugendliche reservieren."

Auch Tino Berbig (CDU) wünschte sich ein schnelleres Vorgehen. "Als Ortsbeirat sollten wir darauf Wert legen und signalisieren, das wir das so angehen wollen." Immerhin: Das Votum des Ortsbeirates fiel einstimmige aus. Sollte die Fläche von den Jugendlichen angenommen werden, könnte ein Auftrag zum Bau eines Jugendklubs nachfolgen.