Jährliche Wiedersehensfreude

Die Zeiten, da der Saal brechend voll war wie in den 1990er-Jahren ist vorbei. Wie im vergangenen Jahr waren diesmal etwa 1 00 Gäste der Einladung des Heimatvereins gefolgt. Es sind überwiegend Senioren, die hier aus verschiedenen Ecken Deutschlands zusammenkommen, um ehemalige Nachbarn, Freunde oder Schulkameraden wiederzusehen. Zum 24. Mal hatten sie dazu Gelegenheit. Und das Durchschnittsalter steigt naturgemäß.

Beim geselligen Eröffnungsabend im Kanonenschuppen freuten sich die Teilnehmer über viele bekannte Gesichter. Gerd Günzel, der Vorsitzende des Heimatvereins, begrüßte die Besucher zu einem ganzen Wochenende in Gartz. Er lud sie ein, am Sonnabend und Sonntag die neue Ausstellung im Spittel anzuschauen - eine der größten, die hier je geschaffen wurde, wie er sagte. Mehr als 30 Bildtafeln stellten Einrichtungen aus Gartz vor und nach dem Krieg vor.

Viele Einwohner hatten mit Fotos und anderen Materialien dazu beigetragen. "Dafür sind wir dankbar. Aber vor allem auch den fünf Aktiven aus unserem Verein und anderen Mitgliedern, die viel geleistet haben", sagte Gerd Günzel. Für die Zukunft brauche man allerdings personelle Unterstützung, besonders für die Kreativarbeit mit dem PC. "Wir suchen Leute, die Fotos einscannen und Texte eingeben können", sagte er. Die Hoffnung liegt bei der Jugend, die sich im Verein rar macht.

Nach dem gemeinsamen Gesang des Pommernliedes begrüßte auch Bürgermeister Burkhard Fleischmann die Teilnehmer des Treffens. Er gab einen kurzen Überblick über neue Errungenschaften in der 2500-Einwohner-Stadt und verriet, was demnächst geplant ist, so die Sanierung der Grundschule, die Schaffung barrierefreier Wohnungen für Senioren nebst Arztpraxis und Therapieräumen sowie den Straßenbau auf einem weiteren Abschnitt der B 2. "Wie müssen die Infrastruktur verbessern und als Stadt moderner werden, wenn wir Leute herholen möchten", meinte er. Zudem informierte er über die Neuansiedlung eines Aldi-Marktes.

Pfarrer Hilmar Warnkross begrüßte die Besucher ebenfalls und freute sich schon auf das gemeinsame Kaffeetrinken am Sonnabend mit den Jubiläumskonfirmanden. Soweit die Adressen bekannt waren, hatte die Kirchengemeinde sie angeschrieben. 18 hatten sich für den Gottesdienst am Sonntag angemeldet. Davon erhielten acht Frauen und Männer die Goldene, sechs die Diamantene und vier die Eiserne Konfirmation.

Der Pfarrer sprach auch kurz über die Bemühungen für die dringend notwendige Sanierung an der Kirche. Trotz des gemeinsamen Engagements auch mit Bundes- und Landtagsabgeordneten fehle es noch am nötigen Fördergeld.

Ehe es mit den Gesprächen bei flotter Musik losgehen konnte, gab es kleine Präsente für besondere Gäste. Zum Beispiel für die am weitesten Anereisten. Die kamen mit Horst Mundt nebst Frau aus der Schweiz. Sein Vater war einst Friedhofsgärtner in Gartz. "Ich sollte eigentlich sein Nachfolger werden, bin dann aber in den Westen abgehauen", erzählt er. Bis auf das letzte Jahr kam der heute 83-Jährige immer mit dem Wohnwagen aus dem Kanton Zürich zum Gartzer Treffen, den er bei seiner guten Bekannten Friedel Schierhorn abstellte. Auto fährt er jetzt nicht mehr. "Wir sind hergeflogen", erklärt er. Seiner Frau gefalle es in der Uckermark. Deshalb wird gleich noch eine Urlaubswoche angehängt.

Geehrt wurden auch die ältesten Teilnehmer des Gartzer Treffens. Für die 90-jährige Anneliese Krüger und den 91-jährigen Arnold Krähnke gab es jeweils eine Flasche Sekt und eine Urkunde. Anneliese Krüger, die in Gartz wohnt, war bis auf 2016 immer bei den Treffen mit dabei. "Auch wenn aus meinem Jahrgang nicht mehr viele leben oder nicht mehr kommen können", sagt sie. "Es ist schön, über alte Zeiten zu reden."

Arnold Krähnke wurde 1926 in Gartz geboren, besuchte die Volks- und Mittelschule und wurde 1943 in die Wehrmacht eingezogen. 1946 kam er aus britischer Kriegsgefangenschaft nach Hause. "1952 musste ich in den Westen gehen", berichtet er. Er lebt heute im Landkreis Mainz-Bingen. Seine Eltern hätten bis Anfang der 70er-Jahre in Gartz gewohnt und sind dann ebenfalls in den Westen übergesiedelt. "Ich komme gerne hierher, auch selbst noch mit dem Auto, wenn mich keiner fährt, und übernachte bei meiner Schwägerin Dorothea." Der Mann, der einer der Eisernen Konfirmanden war, ist noch fit. "Ich mache jedes Jahr das Sportabzeichen", verriet er.