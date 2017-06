Demnächst auch Beachen am Sportplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Bliesdorf (MOZ) In einer Gemeinschaftsaktion wollen Gemeinde, Feuerwehr und Sportverein sowie weitere Akteure aus der Bürgerschaft in Bliesdorf das dörfliche "Stadion" im Ortszentrum weiter ausgestalten. Wie Bürgermeister Reiner Labitzke ankündigt, soll an der Außenseite des Areals jetzt noch ein Beachvolleyballfeld geschaffen werden. Letzte konkrete Absprachen dazu wollen die Partner diese Woche treffen. Die Fertigstellung ist bis spätestens August geplant.