Festwoche in der Rappelkiste

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Seit 50 Jahren werden an der Seelower Straße Kinder in einer städtischen Einrichtung betreut. In einer Festwoche und mit Besuch von den anderen Müncheberger Kitas feiert die "Rappelkiste" jetzt dieses Jubiläum. "Klingelingeling, hier kommt die Rappelkiste! Klingelingeling, hier rappelt's in der Kiste", singen die Knirpse zu Beginn der Jubiläums-Festwoche lautstark. Sie lassen bunte Luftballons in den Himmel fliegen, sich die Snacks der Müncheberger Servicegesellschaft munden und schleppen Beutelchen mit gesponserten Geburtstagsgeschenken in ihre jeweilige Gruppe. Ihnen ist egal, ob es ihre Kita an der Seelower Straße schon seit 50 Jahren gibt. Sie freuen sich über das kleine Kettenkarussell, die aufgeblasene Hüpfburg, das neue Spielhaus und die von ihren Erziehern einfallsreich gestaltete Deko in Haus und Garten. Den Stolz auf Geschaffenes und Bewältigtes überlassen sie den Großen. Die haben wie Bärbel Biebermann, dienstälteste Erzieherin, in der Vergangenheit gewühlt, Gespräche geführt und die Chronik vervollständigt. Darin wird klar, wieso die "Rappelkiste" so weit vor den Toren der Stadt liegt - dort, wo auf Initiative des Landtechnischen Instandsetzungswerkes (LIW) 1967 ein neuer Betriebskindergarten mit mehr Plätzen entstand. Jene Zeit, in der die LIW-Großküche anfangs versorgte und später eine Eigene errichtet wurde, die Zeit der Transporte per Bollerwagen, der Betreuung durch Betriebsarzt und Schwester Erika. 1977 war gerade der Anbau für die Krippenkinder gestemmt und Sprösslinge von Eltern, die in fünf großen Müncheberger Betrieben arbeiteten, konnten nun betreut werden. Jahrzehnte und eine friedliche Revolution später gibt es Letztere nicht mehr, aber aus der damaligen Kinderkombination ist 1990 eine Integrations-Kita für 80 Kinder geworden, die 1995 ihren frechen Namen bekam und seit Belegung des einstigen LIW-Lehrlingswohnheims durch Asylbewerber auch Kinder von dort aufnimmt. Ob die vor zehn Jahren gestartete Pflanzaktion Baum des Jahres, die Spielplatz-Neugestaltung, die Gründung des Rappelkiste-Chors oder die Beteiligung an den Projekten "Klingende Kita", Sport à la Hengstenberg oder seit jüngst die Weiterbildung nach der Marte-Meo-Methode (pragmatische Kommunikation zwischen Erziehern und Eltern) - ohne aktive Eltern, unterstützende Partner und hilfreiche Sponsoren würde dem Erzieher- und Heilpädagogenteam um Ilona Ehlers und ihre Vorgängerinnen manches fehlen. "Mit der Festwoche und den Angeboten wollen wir uns bei allen bedanken", sagt die Kita-Leiterin und verteilt die ersten Blumensträuße an ihre engagierten Mitstreiter. Dann schwärmen die Knirpse aus an die Spielgeräte, denn Spielen sei die Haupttätigkeit, sagt Ilona Ehlers, über die sich alles andere vermitteln und lehren lässt.