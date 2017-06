Eröffnung bei laufendem Betrieb

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582906/

Bauherr und Eigentümer des 17 000 Quadratmeter großen Gebäudes mit Lager- und Büroflächen ist der Immobilienkonzern Goodman. Rund zwölf Millionen Euro investierte das Unternehmen in Freienbrink. "Das Besondere bei unseren Logistikobjekten ist, dass wir sie selbst verwalten", sagte Christof Prange, Chef der Unternehmensentwicklung.

Logistikdienstleister GLX ist Mieter des Standortes. Er ließ ihn nach den Vorstellungen von Knorr-Bremse einrichten. "Das hat auch noch mal rund zwei Millionen Euro gekostet", sagte GLX-Inhaber Norbert Oxée am Rande der Eröffnung. Er hofft, weitere seiner Kunden für den Standort, direkt an der Autobahn und in Berlin-Nähe, gewinnen zu können. Das Kerngebiet des GVZ sei nun zwar fast voll, merkte Ute Bankwitz von der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg an. Jedoch gebe es eine 300 Hektar große Erweiterungsfläche, die "hoffentlich bald" von der Kommune erworben werde. "Wir unterstützen das mit guten Fördersätzen", ergänzte sie.