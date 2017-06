Erfolgreiche Talent-Sichtung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582907/

"Da sind definitv ein paar talentierte Mädels dabei, die sicher gut zu uns passen würden", sagt Heiko Reichardt, Übungsleiter der E- und D-Juniorinnen des FSV Union. Dass die Resonanz beim Mädchen-Tag selbst mit einem Dutzend jungen Damen - nicht nur aus Fürstenwalde, sondern auch aus Bad Saarow, Petersdorf und Reichenwalde - geringer war als zum Beispiel im Vorjahr, lag sicher daran, dass diesmal vor allem die jüngeren Jahrgänge angesprochen waren. Und zudem viele der Fußball-interessierten Mädchen bereits den Weg zum Verein gefunden haben. "Insofern gibt es durchaus die Überlegung, eine solche Veranstaltung vielleicht doch in einem etwas größeren Abstand durchzuführen."

Den meisten Spaß gab es an der "Ball-Klau-Station": Zwei Mädchen standen sich gegenüber, die in Höhe der aufgestellten Hütchen trippeln, sich beim Kommando "Kopf", "Rücken", "Po" oder "Nase" an das entsprechende Körperteil fassen - und beim Trainer-Ruf "Ball" versuchen mussten, als Erste den Fuß auf die in der Mitte auf halber Strecke liegende Kugel zu bekommen. Auch die Torwart-Station war sehr beliebt: Bei den Fangübungen galt es zuvor kleine Hindernisse zu überwinden, am straff gespannten Prallnetz war Reaktionsvermögen gefragt.

Reichardt sprach von einem "rundum gelungenen Tag". Zu dem natürlich auch der 2:1-Erfolg der C-Juniorinnen der Spielgemeinschaft FSV Union/ SV Woltersdorf über Blau-Gelb Beelitz beitrug. Für die Gastgeberinnen trafen Antonia Weisly (5.) und Lilli Sophie Kramer (46.) zum siebten Sieg im 21. Saisonspiel, die Stimmung bei den Zuschauern war entsprechend ausgelassen.

Von den Frauen bis zu den F-Juniorinnen - der FSV Union war mit knapp 30 Leuten beim Mädchen-Fußball-Tag im Einsatz, der vom DFB und vom Landesverband unterstützt wurde. Für alle Teilnehmerinnen gab es als Erinnerungsgeschenk kleine, im Confed-Cup-Look gehaltene Bälle - und wenn mindestens drei der Mädels dem Verein beitreten, gibt es sogar noch ein paar Fördermittel.