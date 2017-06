Ampel repariert, Experiment beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Seit Dienstagmittag funktioniert die Ampel an der Ecke Friedrich-/Seestraße wieder. Ronald Sperling vom Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Fürstenwalde hatte die Wartungsfirma telefonisch verständigt, nachdem er am Vormittag durch Erkner gefahren war; vom Ausfall der Ampel hatte er da schon aus der MOZ erfahren. Zwischen 13 und 14 Uhr wurde das ungeplante Experiment beendet.

Es bestand darin, dass Fußgänger, Auto- und Radfahrer sowie andere Verkehrsteilnehmer an der verkehrsreichen und meist vom Stau verstopften Magistrale von Erkner ohne Ampel zurecht kommen mussten; dabei war zum Beispiel bei Jutta Werner aus der Karl-Tietz-Straße der Eindruck entstanden, dass der Verkehr ohne Ampel besser fließt.

Am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, gab es einen Verkehrsunfall, der mit funktionierender Ampel so nicht hätte passieren können. Ein Auto, das aus der See- nach links in die Friedrichstraße einbiegen wollte, stieß mit einem anderen zusammen, das vom ovalen Kreisel gekommen war und ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war. Die Polizei stufte den Zusammenstoß als Vorfahrts-Unfall ein, der Schaden wurde mit 2500 Euro angegeben.

Kritisch bewertete Fußgängerin Hannelore William die Situation. "Ohne Ampel im Berufsverkehr ist es nicht so gut", sagte die Erkneranerin. "Mit gegenseitiger Rücksichtnahme ginge alles, aber es wird ja nicht Rücksicht genommen."

Dass die jetzige Ampelregelung zu dem Stau beiträgt, gilt auch bei den Behörden als gesicherte Erkenntnis, und deshalb sollen Phasen für das Geradeaus-Fahren auch verlängert werden. Wann das umgesetzt wird, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Nachmittags baute sich wieder Stau auf, allerdings eher weniger als sonst.

