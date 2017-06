Unfallflucht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Brandenburg. Am Montagnachmittag befuhr der Fahrer eines Linienbusses die L88 aus Richtung Lehnin kommend in Richtung Netzten. An der AS Netzen kam plötzlich ein kleiner silbergrauer PKW auf die Lehniner Chaussee gefahren, ohne auf den vorfahrtberechtigten Linienbus zu achten. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Gefahrenbremsung wurden zwei Schüler (8 und 9 Jahre alt) von ihren Sitzen geschleudert und leicht verletzt. Nach Versorgung durch Rettungskräfte konnten die Kinder an die Eltern übergeben werden. Bei dem unfallflüchtigen PKW konnten nur Kennzeichenfragmente erkannt werden und das sich vier Insassen im Fahrzeug befanden.