Einbruchversuch

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Mit einem Betonstandfuß einer Baustellenumzäunung versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag vergeblich die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Karl-Marx-Straße in Brandenburg an der Havel einzuschlagen. Ersten Zeugenhinweisen zur Folge, gab es gegen 01:10 Uhr einen lauten Knall. Eine dunkel bekleidete männliche Person mit einer schwarzen Reisetasche wurde beobachtet, die sich nach dem Knall mit einem dunkelfarbenen PKW entfernte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Brandenburg - 03381 5600 - oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.