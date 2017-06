Meldeamt vor Übertragung geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Die Gemeinde Tauche überträgt zum 1. Juli Verwaltungsaufgaben des Einwohnermelde- und Standesamtes an die Stadt Beeskow. Die Zusammenlegung des Melderegisters hat zur Folge, dass das Einwohnermeldeamt in Tauche kommende Woche von Dienstag, 16 Uhr, bis Freitag geschlossen hat.

Für die Einwohner der Gemeinde Tauche ist ab 1. Juli für alle Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens (das betrifft Personaldokumente, An-, Ab- und Ummeldungen, Bescheinigungen) sowie des Standesamtes die Stadt Beeskow zuständig. Diese Bereiche sind dem Bürgeramt in der Stadtverwaltung Beeskow, Berliner Straße 30, zugeordnet und zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar: montags und mittwochs nach Vereinbarung, dienstags und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12.30 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiter in Beeskow unter 03366 42243 zu erreichen.