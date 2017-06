Hochwasser-Gedenken in der Inselhalle am 15. Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Sommer 1997 wurde die Oder-Region von einem JahrhundertHochwasser heimgesucht. Anlässlich des 20. Jubiläums gibt es am 15. Juli einen Aktionstag der Helfer in der Eisenhüttenstädter Inselhalle, der vom Landkreis Oder-Spree veranstaltet wird. Dieser will an den großen Zusammenhalt und die Solidarität erinnern und den Helfern von damals und heute "Danke" sagen.

Auf dem Vorplatz der Inselhalle werden sich ab 10 Uhr Feuerwehren, die Bundeswehr, die Wasserschutzpolizei, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, die Tauchereinheit Landkreis Oder-Spree und die Kreisjugendfeuerwehr präsentieren. "Wir haben den Hilfsorganisationen, deren Rückgrat ehrenamtliche Strukturen sind, viel zu verdanken. Sie übernehmen Verantwortung in kritischen Situationen, sorgen aber auch, und da denke ich besonders an die Freiwilligen Feuerwehren, für Zusammenhalt in den Kommunen. Unsere Veranstaltung soll eine Bühne für diese unermüdlichen Helfer sein", sagte Landrat Rolf Lindemann.

Ein Hingucker wird der Teleskopmast der Werkfeuerwehr von ArcelorMittal sein, Wasserwacht und Hundestaffel sind zu erleben, Rettungstaucher informieren über ihre Arbeit und auf dem Kanal werden Mitfahrten in Booten des THW und der Tauchereinheit möglich sein. Am Nachmittag gibt es ein Konzert des Landespolizeiorchesters Brandenburg. Zuvor findet die Veranstaltung "20 Jahre nach der Oderflut - Rückblick und Ausblick" statt, zu der auch Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet wird.

Beginnen wird das Erinnern an die dramatischen Ereignisse der Oderflut 1997 schon am Morgen in Ziltendorf. Dort wird um 10 Uhr zu einem Gottesdienst ins Evangelische Gemeindezentrum eingeladen. Diesen gestalten Propst Christian Stäblein, Superintendent Frank Schürer-Behrmann und der Ziltendorfer Pfarrer Mathias Wohlfahrt. An dem Gottesdienst werden Dietmar Woidke und Landrat Rolf Lindemann teilnehmen.