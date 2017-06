Wolbaums Abgang reißt eine Lücke

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Einen herben Verlust hat Fußball-Oberligist Victoria Seelow zu verzeichnen - Angreifer Mariusz Wolbaum kehrt den Kreisstädtern nach nur einjährigem Gastspiel den Rücken. Der torgefährliche Pole kehrt zum FC Eisenhüttenstadt zurück und hinterlässt in Seelow eine Lücke. Dabei war er bereits mit der Regionalliga in Verbindung gebracht worden. "Ich habe noch ein Jahr Ausbildung als Papiertechnologe. Das wollte ich nicht aufs Spiel setzten. Auch in der Regionalliga kann man vom Fußball nicht leben. Bereits in Seelow war mir der Aufwand zu hoch. Häufig bin ich nach der Schicht zum Spiel gefahren, habe danach zwei, drei Stunden geschlafen und hatte dann wieder Nachtschicht", erklärte der 27-jährige Offensivspieler, der noch immer in Eisenhüttenstadt wohnt. Nach Toni Mielke ist Wolbaum der zweite Stammspieler, der die Victoria verlässt.