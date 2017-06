Stadt trägt Schulsozialarbeit allein

artikel-ansicht/dg/0/

"Uns freut es sehr, dass die Verwaltung unserem Vorschlag gefolgt ist und das Problem mit der Schulsozialarbeit so schnell gelöst hat", eröffnete Uwe Bahr (Wählergruppe NCC) aus Neuenhagen die Diskussion in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Als die Schulsozialarbeit an der Insel-Grundschule im Dezember vergangenen Jahres auf der Kippe stand, trat Uwe Bahr die Diskussion los. Denn der Landkreis hatte sich aus der Finanzierung verabschiedet.

Zuerst gelang ihm, dass die Stadt die Finanzierung bis zum Schuljahresende sicherte und die Stadtverordneten diskutierten, wie Schulsozialarbeit an allen städtischen Schulen künftig bezahlt werden kann.

CDU-Fraktionsvorsitzender Hanno Hemm schlug vor, den Beschluss zu teilen, sich zuerst mit anderen Städten und Gemeinden zusammenzufinden und beim Landkreis ein besseres Ergebnis zu erzielen. Deutlichen Widerspruch musste er sich daraufhin von Steffi Ross (Linke) gefallen lassen. "Ich bin froh, dass wir den Antrag für den vorliegenden Zeitraum auf dem Tisch haben. Mir ist es wichtig, diese Stellen zu schaffen", betonte sie. "Ich bin vollkommen gegen eine Teilung", bestätigte Uwe Bahr.

Als die Stadt vergangenen April die Kreisverwaltung in Seelow zur Schulsozialarbeit angeschrieben hatte, verwies der Erste Beigeordnete Friedemann Hanke (CDU) darauf, dass "die klassische Schulsozialarbeit" keine Aufgabe ist, die in die kreisliche Zuständigkeit fällt.

"Wir sollten diesem Beschluss zustimmen, denn er gibt uns Sicherheit fürs Schuljahr", appellierte Joachim Fiedler, Fraktionsvorsitzender der Linken. Der Landkreis habe sich ebenso zurückgezogen wie das Bildungs- und Teilhabepaket. Letztlich wiesen die Stadtverordneten mit elf zu vier Stimmen den Antrag von Hanno Hemm zurück und stimmten bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch die Stadt.

In den Nachtragshaushalt werden jetzt 42 300 Euro für das laufende Schuljahr eingestellt, um die Sozialarbeit an den drei Grundschulen der Stadt sicherzustellen. Der Finanzbedarf fürs kommende Jahr schließt die Kretschmann-Oberschule mit ein und geht von einem Gesamtbedarf von 137 300 Euro aus.

"Wir sind mehr als zufrieden", sagte Michael Dittrich, Leiter der Insel-Grundschule Neuenhagen über den Beschluss. "Denn der Streit zwischen der Stadt und dem Landkreis wird auf dem Rücken der Schulen und der Schüler ausgetragen", fügte der Schulleiter hinzu. Durch Kooperationen habe das Sozialpädagogische Institut (SPI), Träger der Schulsozialarbeit in Neuenhagen, immer wieder eine Möglichkeit gefunden, die Stelle von Sandra Semrock zu finanzieren. "Dann funktionierte auch dies nicht mehr", berichtete Michael Dittrich, der Uwe Bahr um Hilfe gebeten hatte.

Weil im Schulbezirk der Insel-Grundschule drei Einrichtungen der Jugendhilfe angesiedelt seien, habe die Schule erhöhten Bedarf an Schulsozialarbeit. Michael Dittrich betonte jedoch, dass sie allen Schülern zugute kommt. Denn Sandra Semrock bietet neben der Einzelfallhilfe auch Gruppenarbeit für Schüler, fördert die Zusammenarbeit mit den Lehrern. Sie schmiedet Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen und Betrieben, um im Ganztagsunterricht bessere Angebote zu unterbreiten. Im Rahmen von Projekten wie Konfliktlösung erhöhe die Schulsozialarbeiterin die soziale Kompetenz.

Bedarf an Schulsozialarbeit haben alle Schulen in städtischer Trägerschaft angemeldet. "Wir haben 13 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf", sagte Sybille Reiniger, Leiterin der Kollwitz-Grundschule. Dies betreffe vor allem Schüler mit emotional-sozialen Defiziten. "Sie kennen keine Grenzen und nehmen keine Regeln an", erläuterte sie. Es gebe Eltern, die Hilfe bei der Erziehung benötigen. Wandertage und Exkursionen seien nur möglich, wenn Eltern Urlaub nehmen und die Klassen begleiten. "Das ist eigentlich Aufgabe der Schule", so Sybille Reiniger. "Aber wir haben zu wenig Personal."