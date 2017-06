Waldschule sucht Naturfreunde

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Waldschule "Am Rogge-Busch" in der Oberförsterei Siehdichum ist auf der Suche nach zwei Teilnehmern für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ab 1. September. Das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 und 27 Jahren, die Kindern ökologische Sachverhalte anschaulich näherbringen wollen, erklärt Waldschul-Leiter Roland Boljahn.

Der Fokus der Waldschule liegt auf der täglichen Arbeit mit Kitakindern und Grundschulklassen. Erst neulich wurde der 127 000 Besucher begrüßt und das 21. Waldtheater in Bad Essen eröffnet. Weitere Angebote der Einrichtung: Waldschul- und Waldtheaterveranstaltungen, Radtouren, Nachtwanderungen, Ameisenlern- und Erlebniswelt sowie das Waldbuch Grünli. Projektschwerpunkte für 2017 und 2018 sind: Die Entwicklung und Aufführung eines Musicals in der Ameisenlern- und Erlebniswelt sowie die Eröffnung des 22. Waldtheaters am Bodensee. "Eigene Projekte dürfen auch entwickelt werden", fügt Boljahn an.

Das FÖJ beginnt am 1. September und endet am 31. August. Genutzt wird das FÖJ in der Regel von Jugendlichen nach dem Schulabschluss, entweder zur Selbstfindung oder zur sinnvollen Überbrückung der Zeit bis zum Studium oder zur Ausbildung. Teilnehmer erhalten monatlich 305 Euro und haben Anspruch auf 26 Urlaubstage. Weitere Informationen über die Rahmenbedingungen für das FÖJ online unter: www.foej-brandenburg.ijgd.de.

Bewerbung: Waldschule "Am Rogge-Busch", Kirchsteig 3, 15299 Müllrose; Weitere Infos unter Tel. 033606 4962