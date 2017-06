Wappen-Streit geht in die nächste Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Die Fronten in Ziltendorf verhärteten sich immer weiter. Nachdem die MOZ am Sonnabend über den Rechtsstreit über die Nutzung des Wappens berichtet hatte, äußerte sich Ralf-Michael Teichert auf seiner privaten Internetseite ziltendorf.com zu der Thematik. Er habe der Gemeindevertretersitzung am 29. Mai, bei der über die Problematik gesprochen wurde, nicht beiwohnen können, "da man in einem laufenden Rechtsstreit davon absehen sollte, was ich auch auf Empfehlung meines Anwalts tat." Weiter schreibt er: "So erfahre nun auch ich im Nachhinein erst von einigen Aussagen seitens Amtsdirektor und Bürgermeister, welche auch meiner Abwesenheit geschuldet, sich überwiegend aus Lügen zusammensetzen. [...] Es ist jedoch traurig und beschämend, dass diese Subjekte sich nur noch mittels bewusst gesetzter Unwahrheiten aufrecht halten können. Wie der Schiffbrüchige, welcher sich versucht an einen Strohhalm klammern, so glaubt man sich mit Lügen über Wasser zu halten. Wie lange mag es noch gut gehen? Da kann sich wohl Jeder selbst so langsam seine Meinung bilden, sofern er diesen Leuten noch nicht hörig ist."

Bürgermeister Danny Langhagel möchte dies nicht unkommentiert stehen lassen. "Das ist wirklich eine Unverfrorenheit. Damit überschreitet Herr Teichert deutlich eine Grenze. Wir wollten ihm entgegenkommen und haben in dem Verfahren eine gütliche Lösung angestrebt, aber mit dieser Äußerung zieht er den Vorgang ins Lächerliche. Auch von Hörigkeiten zu sprechen geht einfach nicht, wir sind hier alle demokratisch gewählte, ehrenamtliche Vertreter und opfern unsere Freizeit für das Wohl der Gemeinde", erklärt Langhagel. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch das Vorgehen des Gemeindevertreters Thoralf Schapke, der im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung aus einem nicht öffentlochen Protokoll vorgelesen hatte. "Das schlägt dem Fass den Boden aus", sagt der Bürgermeister.

Er bedaure, dass die Angelegenheit in den persönlichen Bereich abdriften würde. "Es ist schade, dass wir die Sache aus den Augen verlieren und die Angelegenheit nich innerhalb der Gemeindevertretung klären konnten, sondern jetzt in der Öffentlichkeit darüber diskutieren müssen. Dabei bin ich 2011 als neuer Bürgermeister vorbehaltlos auf Herrn Teichert zugegangen, damit er bei unserer offiziellen Internetseite der Gemeinde mithilft. Aber dies hat dann leider nicht so funktioniert wie erhofft. Einige Sachen wurden durch den Dreck gezogen, außerdem ziemt sich die Art und Weise mancher Beiträge nicht für eine offizielle Gemeindeseite. So haben wir die Zusammenarbeit beendet", berichtet der Bürgermeister.

Es habe außerdem von außerhalb Beschwerden über die Website gegeben. "Dennoch hat die Gemeinde von rechtlichen Schritten abgesehen - obwohl die Seite mit dem Ziltendorfer Wappen nach wie vor den Eindruck vermittelte, sie sei der offizielle Internetauftritt der Gemeinde. Dann aber ging Herr Teichert mit einem Anwalt gegen uns vor, weil ein Foto von seiner Internetseite von der Gemeinde veröffentlicht wurde. Statt das Gespräch zu suchen, hat er rechtliche Schritte eingeleitet. Als er dann nach wiederholten Bitten unser Wappen nicht von seiner Seite genommen hat, haben wir im Frühjahr auch einen Anwalt eingeschaltet", erklärt Danny Langhagel.

Mittlerweile gibt es drei Verfahren zwischen der Gemeinde und Ralf-Michael Teichert. "Zum Einen hat das Amtsgericht Potsdam in einem Eilverfahren am 24. Mai den Beschluss gefasst, dass die Festschrift zur 750-Jahr-Feier Ziltendorfs nicht kostenfrei auf der Website zum Download angeboten werden darf", berichtet Amtsdirektor Danny Busse. Im zweiten Verfahren fordert die Gemeinde Auskunft von dem Administrator der Website, wie viele Schriften heruntergeladen wurden, um mögliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. "Durch jeden Download sind der Gemeinde 10 Euro Einnahmen entgangen", sagt Busse. Der Gerichtstermin dafür ist im September. Beim dritten Verfahren geht es um die Nutzung des Wappens, das Urteil am Frankfurter Landgericht wird am 28. Juni erwartet. "Die Erlaubis zur Benutzung, auf die sich Herr Teichert stützt, ist rechtlich nicht relevant, da der mittlerweile verstorbene Bürgermeister die Befugnis dazu gar nicht hatte", erklärt der Jurist.