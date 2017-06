Doppelerfolg für Stahl-Leichtathletinnen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582922/

Zu den Landesmeisterschaften im Blockmehrkampf in Königs-Wusterhausen traten die Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit vier Sportlern an. In der U14 (W12) gingen Jule Sandke und Tabea Ziems im Block Wurf an den Start. In der U16 (M15) startete Kevin Rieger ebenfalls im Block Wurf und Nils Albrecht (M14) im Block Sprint/Sprung.

In allen Blöcken sind drei Disziplinen immer vertreten. Das ist der Sprint, Hürdenlauf und der Weitsprung. Die zwei weiteren Disziplinen richten sich an der späteren Auslegung der Athleten. Das sind im Block Wurf das Kugelstoßen und der Diskuswurf. Beim Block Sprint/Sprung sind es Speerwurf und Hochsprung.

Für Jule Sandke und Tabea Ziems war der Wettkampf auch der Saisonhöhepunkt, auf den sich mit vier- bis fünfmal wöchentlichem Training vorbereitet wurde. Angefangen hat der Wettkampf mit dem Weitsprung, der schon darüber entscheidet, wie der Wettbewerb sich gestalten wird, denn mit drei übertretenen Versuchen wäre der Tag schon gelaufen.

Die Eisenhüttenstädterinnen fanden sofort gut rein. Jule mit 4,32 Meter und Tabea (3,90 m) zeigten gleich Bestes. Im Kugelstoßen stieß Tabea mit 7,34 m weit wie nie und Jule hatte mit guten 7,45 m die einzige Disziplin ohne persönliche Bestleistung, so wie Tabea mit dem Weitsprung. Danach folgte mit den 60 m-Hürden die Disziplin, die die Weichen stellen sollte.

In der Vorbereitung auf den Lauf noch mit den Nerven am Boden, da die Abgänge nicht passten, zeigten beide dann Nervenstärke. Jule lief in 11,17 s zur ersten T-Kadernorm des Tages und verbesserte sich um sechs Zehntel Sekunden. Dem nicht nach stand Tabea. Mit 11,72 s und erstmals im Wettkampf gelaufenen Dreier-Rhythmus verbesserte sie sich um knapp eine Sekunde. Auch bei den folgenden 75 Metern im Sprint wurde an die bisherigen Leistungen angeknüpft. Mit 10,98 s für Jule und 11,38 s für Tabea waren beide schnell wie nie. Nach vier Disziplinen schon auf Medaillenkurs, kam mit dem abschließenden Diskuswurf die mit Spannung erwartete Wurfdisziplin. Mit einer Vorleistung von 17,88 m verbesserte sich Jule um fast sieben Meter auf 24,75 m und erfüllte die nächste T-Kadernorm. Tabea ging mit zwei missglückten Versuchen in den Diskuswurf. Im 3. Durchgang folgten dann aber 24,51 m und der Sprung aufs Podest. Mit 2184 Punkten wurde Jule Sandke Landesmeisterin und erfüllte mit der Punktzahl das 3. Mal eine T-Kadernorm an diesem Tag. Überraschung des Tages war der 2. Platz mit 2053 Punkten von Tabea Ziems, da die Vorleistungen das nicht erwarten ließen. Beide Mädchen haben aber zum richtigen Zeitpunkt alles und etwas mehr abgerufen. Für beide kommen dann am 9. Juli noch die Einzellandesmeisterschaften, wo beide in ihren Spezialdisziplinen an den Start gehen. Jule über die Hürden und im Diskuswurf. Für Tabea werden es dann Speer und Diskus sein. Für Kevin Rieger war es der erste Blockmehrkampf. Mit guten 2347 Punkten belegte er den 4. Platz.

Nils Albrecht startete im Block Sprint/Sprung, um nochmal vor den Norddeutschen Meisterschaften einen Speerwurfwettkampf zu absolvieren. Mit 63,19 m verfehlte er den Landesrekord nur um 38 Zentimeter. Im Mehrkampf musste er aber nach drei ungültigen Versuchen im Hochsprung über die Anfangshöhe von 1,36 m seine Hoffnung auf die Norm zur Deutschen Meisterschaft begraben und wurde Siebter.