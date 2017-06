Spielplatz einmal aufgemöbelt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582924/

Blaumann statt Businessanzug hieß es am Dienstag für einige Mitarbeiter einer Deutsche-Bank-Filiale in Berlin: Statt eines herkömmlichen Teamausflugs ging es in die Kita "Abenteuerland" in Pillgram zum Arbeitseinsatz.

Ab 8.30 Uhr hieß es für die 21 Helfer aus der Hauptstadt auf dem Spielplatz des Geländes Pflastersteine verlegen, Erde umgraben und das alte Klettergerüst kürzen. "Früher hatten wir hier Kinder bis zur sechsten Klasse, jetzt nur noch bis zur ersten. Für die ist das Spielgerät einfach zu groß", erklärte Kita-Leiterin Sylvia Schulze die etwas ungewöhnliche Baumaßnahme. "Die Kinder freuen sich schon darauf, wenn sie das wieder benutzen können." Die Leiterin zeigte sich auch ganz erstaunt über die tatkräftige Hilfe: "Ich kriege sie ja kaum dazu, mal Pause zu machen."

Nicht zuletzt die heißen Temperaturen trieben den Helfern den Schweiß auf die Stirn. Markus Schlima grub mit einigen Kollegen einen Graben entlang des Hauses, damit dort hübsche Kantensteine eingesetzt werden konnten. Der Briesener hatte die ganze Aktion auch initiiert. "Es gibt bei uns in der Firma die Möglichkeit, jedes Jahr ein Projekt für einen Arbeitseinsatz vorzuschlagen", erklärte er. Bereits beim vergangenen Mal hatte er sich für die Pillgramer Kita stark gemacht, in diesem Jahr hat es endlich geklappt.

Zusätzlich zu den Helfern spendete die Deutsche Bank der Kita einen Betrag von 1800 Euro, von dem im Vorfeld die Materialien für den Spielplatz-Umbau eingekauft wurden. So verlegten die freiwilligen Arbeiter unter die einzelnen Spielgeräte Gummimatten, damit die Kinder im Falle eines Sturzes weicher fallen. Neu aufgestellt auf dem Gelände an der Jacobsdorfer Straße wurde zudem ein Holzhaus, das die Kita zuvor an der alten Krippe genutzt hatte. Ronny Manteuffel, selbst Vater zweier Hortkinder, hatte für den Transport einen Radlader aus seiner Firma zur Verfügung gestellt. Die kinder staunten nicht schlecht, als Peter Schwarz und Uwe Posdziech ihnen zeigten, wie sie das Fundament wieder ans Holz schrauben.

Als Dank gab es für die Helfer ein Ständchen und ein deftiges Frühstück. Pünktlich zum jährlichen Oma-Opa-Tag am Freitag ist der Spielplatz nun wieder "schick", befand Sylvia Schulze. "Das hätten wir alleine in dem Umfang gar nicht geschafft."