Veränderte Gebühren fürs Mittagessen

Woltersdorf (MOZ) Die Woltersdorfer Gemeindeverwaltung hat in Reaktion auf die jüngste Rechtssprechung eine Essengeldsatzung zur Mittagsversorgung in ihren Kindertagesstätten erarbeitet. Sie soll am 1. September in Kraft treten. Die Mitglieder des Sozialausschusses haben am Montag einstimmig für das Papier votiert. Am 13. Juli wird es in der Gemeindevertretung behandelt.