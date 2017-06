Sommer. Sonne. Strand - Helene Beach

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Sommer – Sonne – Strand“, lautet das Motto dieses einzigartigen Festivals mit dem ganz besonderen Flair. Denn wer hierher kommt, der will nicht nur die Musik genießen. Wer hierher kommt, der freut sich auch auf den Helenesee mit seinen kilometerlangen Sandstränden, an denen es sich zwischen der letzten Party am Morgen und dem ersten Konzert am Nachmittag wunderbar relaxen lässt. Und wo sonst hat man als Festivalbesucher schon die Chance, in weißem Strandsand direkt am Wasser zu tanzen? Neu ist in diesem Jahr ein Riesenrad, aus dessen Gondeln man die Konzerte von hoch oben erleben kann.