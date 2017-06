Identität des Brüsseler Attentäters ist bekannt

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Die Identität des am Dienstagabend in Brüssel getöteten Attentäters ist bekannt. Wie der belgische Innenminister Jan Jambon am Mittwochmorgen dem Nachrichtensender VRT sagte, soll sie allerdings erst später öffentlich gemacht werden, um die Ermittlungen nicht zu behindern. "Wir müssen nun auch schauen, wie sich der Mann radikalisieren konnte", sagte Jambon.