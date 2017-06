Henrike Block gewinnt den Mehrkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Dieses Mal war das Eisenhüttenstädter Team nicht optimal aufgestellt, da einige Turnerinnen privat verhindert waren.Trotzdem konnten sich Julia Ettmeier, Henrike Bloch, Laura Geike und Lisa Radloff über die Silbermedaille freuen. Durch einige Patzer am Balken und am Sprung hat es nicht ganz zur Titelverteidigung in den vergangenen Jahren gereicht, jedoch waren die Eisenhüttenstädterinnen trotzdem sehr zufrieden, denn schließlich haben sich alle für das Finale einen Tag später qualifizieren können. Im Einzelmehrkampf belegte Laura Geike den 14. Platz, Lisa Radloff wurde Zwölfte, Julia Ettmeier errang den 8. Platz und Henrike Bloch erkämpfte die Goldmedaille.

Im Finale turnen nur die Besten sechs Turnerinnen an jedem Gerät und bei 31 Teilnehmerinnen ist es bereits eine Auszeichnung, sich dafür zu qualifizieren.

So startete Laura Geike am Boden und belegte dort Platz 6, Lisa Radloff am Sprung mit Platz 5 und Julia Ettmeier erturnte die Bronzemedaille am Stufenbarren. Henrike Bloch erkämpfte zwei Titel am Boden und Sprung und belegte am Stufenbarren den 4. Platz.