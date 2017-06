Auch EU-Gipfel soll Kohl würdigen

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Der verstorbene Altkanzler Helmut Kohl soll auch beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel geehrt werden. Die Staats- und Regierungschefs wollen eine kurze Würdigung in ihre Abschlusserklärung aufnehmen, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Der Europäische Rat gedenkt Helmut Kohl, Ehrenbürger Europas, der am 16. Juni 2017 verstorben ist", heißt es darin.