Erneuter Warnstreik bei Zalando in Brieselang

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582946/

Die Arbeitnehmervertretung fordert vom Unternehmen einen Anerkennungstarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel, der finanzielle Verbesserungen für die rund 1.300 Beschäftigten am Zalando-Standort in Brieselang bringen soll. Im Vorfeld der kommenden Verhandlungsrunden im Einzelhandel am kommenden Montag sowie am 7. Juli direkt mit Zalando soll damit ein erneutes Zeichen gesetzt werden. "Wir wollen für die anstehenden Gespräche die Basis legen und so den Druck erhöhen. Freiwillig hat sich Zalando bislang nicht bewegt", begründete Erika Ritter, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Handel in Berlin-Brandenburg. "Das bestehende Angebot der Arbeitgeber ist ein Schlag ins Gesicht. Statt Anerkennung der guten Arbeit, sollen die aktuellen Bedingungen festgeschrieben, teilweise sogar verschlechtert werden", hieß es etwa in dem Streikaufruf für die Zalando-Beschäftigten. Neben finanziellen Verbesserungen wird der Verzicht von sachgrundlosen Befristungen angemahnt. Und: "Das Standortbekenntnis bis zum Jahr 2019 reicht nicht aus. Da muss es deutlich mehr Sicherheiten für die Beschäftigten geben", betonte Ritter mit Nachdruck.

Für Zalando-Sprecherin Nadine Przybilski offenbart der neuerliche Streik keinen Unterschied zur Vorwoche. "Uns ist weiter daran gelegen, in konstruktiven Gesprächen eine gemeinsame Lösung für alle Mitarbeiter zu finden. Es geht schließlich um die Zukunft des Standortes." Trotz des neuerlichen Warnstreiks sollen ihren Angaben zufolge die Lieferversprechen eingehalten werden können.