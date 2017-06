Prinz Philip im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Der britische Prinz Philip (96) ist in der vergangenen Nacht wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch in London mit. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (91) sei aber guter Dinge.