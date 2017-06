Mutko: Deutschland ist Vorbild für russische Sbornaja

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Moskau (dpa) - Trotz der Kritik an Deutschlands Kader beim Confederations Cup sieht Russland die Strategie von Trainer Joachim Löw als Vorbild für die Sbornaja.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582984/

«Schauen Sie, was die deutsche Nationalmannschaft macht: Sie haben ihr Team ernsthaft erneuert, probieren aus, wechseln aus», sagte Vizeregierungschef Witali Mutko der Agentur R-Sport. «Löw baut eine Mannschaft für die Weltmeisterschaft auf. (Russlands Trainer Stanislaw) Tschertschessow arbeitet genauso», sagte der Chef des Fußballverbands.

Im Vorfeld des Confed Cups hatten Moskauer Sport-Vertreter Löws Pläne scharf kritisiert, mit einer Auswahl junger und weitgehend unerfahrener Spieler nach Russland zu reisen und viele Stars zu schonen. Zugleich hatte Nationaltrainer Tschertschessow im vergangenen Jahr ebenfalls die Sbornaja massiv umgebaut und viele ältere Spieler gegen jüngere ausgetauscht. Nur 9 der 23 Spieler im Kader haben an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich teilgenommen. Damals war Russland in der Vorrunde ausgeschieden.