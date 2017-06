artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gegen einen 32-Jährigen hat der Prozess wegen brutaler Übergriffe auf seine jüngere Schwester und seine Mutter begonnen. Der Mann soll laut Anklage seine 23 Jahre alte Schwester in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg mit dem Tode bedroht, misshandelt und vergewaltigt haben. Die gemeinsame Mutter habe der Angeklagte krankenhausreif geschlagen, als sie sich schützend vor die Tochter stellen wollte. Ob sich der vorbestrafte Mann zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Mittwoch vor dem Landgericht zunächst offen.