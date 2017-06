artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (dpa) Unbekannte Täter haben in Strausberg (Märkisch-Oderland) in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen Kinderwagen angezündet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitten eine Frau und ihr Kind Rauchgasvergiftungen. Das Treppenhaus wurde am Dienstag vollkommen verrußt. Das Sachschaden wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.