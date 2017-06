Modulbau vom Tisch: Oberschule Velten wird modernisiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582995/

Der allerdings ist zu erklären - und zwar hinsichtlich der Finanzen. "Der Kostenvergleich zeigt, dass die Herrichtung und Erweiterung des Bestandsgebäudes eine Kosteneinsparung in Höhe von rund 100 000 Euro gegenüber der Modulbauweise bewirkt", heißt es in der Beschlussvorlage. Diese liegt den Stadtverordneten am Donnerstag vor und soll - ohne in die Fachausschüsse zu gehen - sofort beschlossen werden. Nach den Berechnungen des Rathauses kostet die Revitalisierung und Erweiterung der Baracken sowie Sanierungsmaßnahmen im jetzigen Schulgebäude nur 630 000 Euro gegenüber 730 000 Euro, die für den Modulbau veranschlagt worden waren.

Zusätzlich plant die Verwaltung allerdings gleich mal 50 000 Euro für "Unvorhergesehenes" und die Medienanschlüsse ein, wie es im Beschlussantrag heißt. Damit soll, so Stadtsprecherin Ivonne Pelz vorgesorgt werden, falls der Baugrund Überraschungen parat hält.

Noch nicht in den Kosten enthalten ist die Innenausstattung.Im Rathaus sei man anfangs davon ausgegangen, so Gorr, dass die im medialen Zeitalter eher museal wirkenden grünen Kreidetafeln ins neue Gebäude geschafft werden, wenn das Haupthaus saniert wird. "Und dann schrauben wir die wieder ab, wenn die alten Klassenräume fit gemacht wurden?", hat sich Gorr gewundert. Nun sollen von Beginn an Smartboards angeschafft werden.

Der Umbau der Baracken soll noch 2017 beginnen, zieht sich aber ins kommende Jahr hinein. Sind die Räume zu Beginn des Schuljahres 2018/19 fertig, können die Trockenlegungs- und Sanierungsarbeiten im Haus 2 erfolgen. Ob das jetzige Hauptgebäude und der neue Trakt baulich miteinander verbunden werden, weiß Gorr noch nicht, er würde es sich aber wünschen.

In den Ergänzungsbau sollen zusätzlich zu den drei Fachkabinetten noch ein Sanitärbereich, Lagerräume sowie weitere Technik- und Abstellkammern Platz finden.

Wie nötig eine Erweiterung ist, zeigen die neuesten Zahlen. Fürs nächste Schuljahr hatten sich 98 Schüler auf nur 79 Plätze beworben.

Während der Bauphase wird die bislang namenlose Schule den Namen der Umweltaktivistin Barbara Zürner erhalten. Über die Vergabe muss ebenfalls Veltens Stadtparlament abstimmen.