Jerusalem (dpa) Der US-Nahostgesandte Jared Kushner hat am Mittwoch einen Vermittlungsbesuch in Israel und den Palästinensergebieten begonnen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump besuchte zunächst die Familie einer israelischen Polizistin, die am Freitag bei einem Angriff von drei Palästinensern in Jerusalem getötet worden war. Kushner wollte auch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas treffen.