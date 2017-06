Freispruch für NPD-Stadtverordneten Dave Trick aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Muss weiter Strafe fürchten: Der Neuruppiner NPD-Stadtverordnete Dave Trick (rechts) mit seinem Anwalt am Oberlandesgericht.

So entschied am Mittwoch das Oberlandesgericht(OLG) Brandenburg, das einen Freispruch des Landgerichts vom Dezember 2016 aus Rechtsgründen aufhob. Nun soll eine andere kleine Strafkammer in der Fontanestadt den Sachverhalt erneut ermitteln und würdigen.

Das OLG bemängelt in der Revisionsverhandlung vor allem, dass bei der Verhandlung im Dezember nicht ermittelt worden war, wie der damals 21-jährige Konstantin K. seine zahlreichen Verletzungen erlitten hatte. Wie K.s Verletzungen am Kopf, der Oberlippe und am Schüsselbein zustande gekommen seien, sei aufklärungsbdürftig gewesen, weil sie nicht eindeutig von einem Fahrradsturz und den Fall auf den Rücken herrühren, hieß es.

Dies sei ein "ganz wesentlicher Mangel" des Urteils, sagte die Vorsitzende Richterin Gisela Thaeren-Daig, für diese Fragen bedürfe es wohl der Hinzuziehung eines Sachverständigen. Tricks Strafverteidiger Georg Unnebrink fand diese Anforderungen überspannt. Trick, der ebenso wie der andere Angeklagte Pierre B. nach Brandenburg gekommen waren, sagten während der Verhandlung nichts.