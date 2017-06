Gäste mit Konzerttickets überrascht

artikel-ansicht/dg/0/

Familie Sasse nutzte den ersten kalendarischen Sommertag des Jahres zu einem Ausflug mit dem Fahrrad über die Ländergrenzen hinweg ins nur wenige Kilometer entfernte Brandenburgische.

Das Reformationsthema in der künstlerischen Umsetzung des Havellands interessierte die beiden sehr, und so sollte der Ausflug unter anderem zum Besuch der Ausstellung genutzt werden.

Dass sie dann am Vormittag im Foyer von Dr. Bettina L. Götze, der Geschäftsführerin des Kulturzentrums und Sylvia Wetzel, der Pressesprecherin, begrüßt wurden, überraschte die beiden sichtlich.

Die Geschäftsführerin überreichte den Sasses nicht den obligatorischen Blumenstrauß, sondern an dessen Stelle zwei Freikarten für das Reformationskonzert am 31. Oktober mit dem Orchester des Nordharzer Städtebundtheaters Halberstadt sowie zwei kleine "TintenfleKKe", dem Kräuterlikör mit dem Konterfei Luthers auf dem Etikett.

"Das ist eine gelungene Überraschung, wir freuen uns schon jetzt auf das Konzert", sagte Silvia Sasse. Dass das Konzert am Reformationstag 2017, also 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers zu Wittenberg, in der Sankt- Marien- Andreas- Kirche als gemeinsame Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde und des Kulturzentrums stattfindet, finden die beiden Briester sehr passend.

Dr. Ludwig Sasse kennt das Kulturzentrum noch aus seiner Schulzeit, war er doch dort auch zu Theateraufführungen zu Gast.

Selbstverständlich konnte Familie Sasse auch einen kleinen Abstecher in den Theatersaal machen. Im Gespräch mit Sylvia Wetzel gab es Informationen zur Kunst-Ausstellung, zu den Leihgaben der Luther-Bibeln sowie zur Umbauzeit und Wiedereröffnung des Hauses.

Natürlich freuen sich die Macher der Ausstellung auch über jeden weiteren Zuspruch, der über den Ausstellungszeitraum erfreulich angewachsen ist. Außerhalb der Öffnungszeiten können angemeldete Gruppen die Ausstellung nach Absprache besuchen. Die Schau ist noch bis Sonntag, 9. Juli, 17.00 Uhr immer dienstags bis sonntags zu sehen. Der Eintritt ist frei.