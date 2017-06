Freier und Prostituierte klagen gegen Prostituiertenschutzgesetz

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (dpa) Prostituierte, Bordellbetreiber und Freier wehren sich mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das neue Prostituiertenschutzgesetz. Sie reichten am Mittwoch die 62-seitige Klageschrift in Karlsruhe ein. Das Bundesgesetz, das am 1. Juli in Kraft tritt, trete Grundrechte von Sexarbeiterinnen mit Füßen, monieren die Kläger. Unter anderem würden das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und die Freiheit der Berufswahl verletzt. Sexarbeiterinnen würden gegängelt, bevormundet und kriminalisiert.