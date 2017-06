artikel-ansicht/dg/0/

Kaliningrad/Stockholm (dpa) Ein Nato-Kampfjet soll nach Medienberichten dem Flugzeug des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu nahe gekommen sein. Der Vorfall habe sich über neutralen Gewässern der Ostsee ereignet, meldete die russische Agentur Tass am Mittwoch. Schoigu sei auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad (früher Königsberg) gewesen. Ein russischer Kampfjet des Types SU-27 habe die Nato-Maschine vertrieben, hieß es. Die Nato bestätigte den Vorfall zunächst nicht. Erst am Dienstag waren sich über der Ostsee ein russisches Kampfflugzeug und ein US-Aufklärungsflugzeug begegnet.