Fürstlicher Fußball

Brandenburg (MZV) (age) Sommer, Sonne, Fußball - was im letzten Jahr für ein volles Fürstenzelt im Slawendorf gesorgt hat, soll in diesem Jahr seine Fortführung finden. Auch wenn aktuell keine Europa- oder Weltmeisterschaft ins Haus steht, der FIFA Confederations Cup - kurz Confed Cup - lässt in diesem Sommer trotzdem schwarz-rot-goldenes Fieber ausbrechen. "Die Stimmung im letzten Jahr beim Open-Air-Public war einfach großartig. Die Fans haben friedlich bei dem einem oder anderen Bier und einer Bratwurst zusammen geschaut und unsere Nationalmannschaft angefeuert", so Thomas Rauh vom Team der Hevellern Schenke im Slawendorf, die alle Fußball-Fans deshalb auch in diesem Jahr herzlich zum gemeinsamen Fußballschauen einlädt. Los ging es dabei bereits in dieser Woche mit der ersten Partie, Deutschland gegen Australien, die nach spannenden 90 Minuten mit einem 3:2 für die frisch aufgestellte und verjüngte deutsche Mannschaft endete.