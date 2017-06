800 Jahre Glienecke

artikel-ansicht/dg/0/

Glienecke. "Das war ein tolles Fest und ein schöner Festumzug. Da haben sich die Glienecker sehr viel Mühe mit den Vorbereitungen gemacht und so etwas Schönes für die Besucher geboten", klang es am Wochenende aus vielen Mündern bei den vielen Attraktionen zum Festwochenende. Drei Tage lang wurde bei herrlichem Wetter auf dem Festplatz gefeiert. Viele Besucher strömten nach Glienecke und erfreuten sich an den dargebotenen Höhepunkten.

Das Festwochenende begann bereits am Freitag mit einer Festsitzung und dem extra dafür von Clemens Bergstedt geschriebenen Theaterstück. Ortsteilbürgermeister Mathias Laube hielt zuvor eine kurze Festansprache und lobte das gesellschaftliche Engagement seiner Bewohner. Er drückte aus, dass die Glienecker viele Epochen überstehen mussten und immer wieder an das Wohl aller dachten. Auch die Festredner, wie der Vizelandrat Christian Stein gaben den Anwesenden kund, das der Ort und das Amt Ziesar für den Landkreis sehr wichtig sind, auch wenn der kleine Ortsteil von Ziesar der westlichste Teil Brandenburgs sei.

Sehr viel Applaus bekamen die zehn Laiendarsteller für ihre Aufführung des Theaterstücks "Das Versprechen oder warum sauer Wein die Schlacht bei Glienecke entschied". Das Publikum war begeisterst von der spielerischen Umsetzungen der historischen Handlung. Franco Vino ein Weinhändler aus Franken, gespielt von Clemens Bergstedt, glaubte mit wenig Einsatz, den Sieg bei der Schlacht bei Glienecke und die Ricke die Tochter des Dorfschulzen zu bekommen. Der Betrug flog auf und Franco Vino wurde überführt.

Höhepunkt am Sonnabend war der historische Festumzug. Bischofs Siegfried von Brandenburg, der 1216 die Bestätigungsurkunde des Domkapitels unterschrieb und dabei den Ort Glienecke das erste Mal erwähnte und der als Zeuge dienende Pfarrer Eustachius von Glyneke, können stolz auf die Leistung der Glienecke in ihrem 800 Jahr ihrer Ersterwähnung sein

Die Dorfbewohner zeigten in einem gewaltigen Festumzug die Geschichte ihres Dorfes. Der Umzug wurde von vielen hunderten Schaulustigen verfolgt. Verantwortlich für den Festumzug und dessen Organisation hatten Hardy Mahlow, Karl-Heinz Höpfner und Wolfgard Preuß in ihrer Regie. "Jedes Schaubild wurde von den Verantwortlichen gestaltet", sagt Mahlow. Er selbst hat verschiedene Wagen mit ehemaligen Glienecker Handwerkern aufgestellt und er selbst präsentierte den ehemaligen Schuster, der einst in der Dorfstraße 9 seine Werkstatt hatte. Liebevoll gestaltete Wagen, wie der der Schule oder dem ehemaligen Konsum. Die Frauen schlüpften in tolle Kleider aus dem Wandel der Modezeiten. Die Jäger verkleideten sich wie die Jäger und Sammler vor 3000 Jahren. Die Landwirtschaft stand im Mittelpunkt und so wurde deren Entwicklung gezeigt.

Im Festzelt sorgten das Jugendblasorchester Ziesar für die musikalische Unterhaltung. Die Cammer-Tänzer präsentierten Polkas und Walzer. Am Abend spielte die Band Ragged Glee auf und es wurde ausgiebig getanzt, gerockt und gesungen bis der Morgengrauen kam.

Sonntagmorgen wurde es beim Hähnekrähen des Rassegeflügelzuchtverein Ziesar etwas lauter als sonst im Dorf. 19 Hähne krähten um die Wette. Nicole Friedrich aus Glienecke borgte sich extra von der Zitzer Züchterin Köpke einen weißen Zwerkwyandotten Hahn und beteiligte sich am Wettkrähen. Ihr Hahn hatte zwar nur 20-mal gekräht, sie war aber zufrieden mit seiner Leistung. "Ich wollte einfach mal mitmachen", sagte die 33jährige Glieneckerin. Mit 94 Anschlägen gewann der Antwerpender Bartzwerge Han von Ingo Jericho aus Grünigen. Mit dem Jägerfrühschoppen einer Trophäenschau und Musik von den Jagdhornbläsern aus Niemegk endete das herrliche Festwochenende in Glienecke. Davon werden die Glienecker und ihre Besucher noch recht lange erzählen.