Rodel-Olympiasiegerin Steffi Walter-Martin gestorben

Rodlerin Steffi Sieger holte 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary Gold bei den Winterspielen. Foto (2009): Martin Schutt

Walter-Martin hatte bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary die Goldmedaille gewonnen und gehört damit neben der zweimaligen Olympiasiegerin und fünffachen Weltmeisterin Sylke Otto zu den erfolgreichsten deutschen Rodlerinnen. Zudem wurde Walter-Martin 1983 in Lake Placid sowie 1985 in Oberhof Weltmeisterin und 1984 Gesamtweltcupsiegerin.

Walter-Martin hatte sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hinterlässt ihren Mann und drei Kinder.