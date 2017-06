Zeitzeugen werden immer weniger

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der für den 20. Juni 1995 erstmals als "Tag des afrikanischen Flüchtlings" durch das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen ins Leben gerufene Gedenktag erhielt mehrere Interpretationen. Seit 2001 macht dieser Tag als "Weltflüchtlingstag" auf die weltweiten Flüchtlingsbewegungen auf Grund von Kriegen und Klimakatastrophen aufmerksam. Im Jahr 2014 beschloss die Bundesregierung, diesen Tag in Deutschland zusätzlich als offiziellen "Tag der Vertreibung", erstmals im Jahr 2015, zu begehen. Um an das Schicksal ihrer Vertreibung zu erinnern, trafen sich am 20. Juni 2017 auch rund 30 Mitglieder des Gebietsverbands Rathenow des Bundes der Vertriebenen (BdV) in der Lutherkirche.

Anfang 2012 wurde ein Platz in Premnitz in "Woldenberger Platz" benannt. © Simone Weber

"An den Tag, an dem wir unsere Heimat im heutigen Polen, in Tschechien oder Russland verlassen mussten, erinnert sich noch jeder von uns", sagte der Rathenower Hans Joachim König, der in einem kurzen Vortrag einige der Heimatstädte vieler Anwesender mit einem Kurzporträt vorstellte. "Am 28. Januar 1945, es war ein Sonntagnachmittag, stieg ich als Achtjähriger mit meiner Mutter und meinen jüngeren Brüdern auf dem Bahnhof Premnitz aus dem D-Zug. Mein Vater fiel im Volkssturm in den letzten Kriegstagen", erinnerte sich der Premnitzer Wolfgang Bornstädt emotional an die Flucht seiner Familie Ende Januar aus seinem Heimatort Woldenberg (Dobiegniew) in der Neumark, heute Polen. "Woldenberg wurde vor der näher kommenden Front evakuiert. Vier Züge sollten nach Anklam fahren. Wir saßen im ersten Zug, der über Berlin umgeleitet wurde."

Mit Wolfgang Bornstädt kamen so rund 450 Woldenberger nach Premnitz. "Im Jahr 1967 habe ich das erste Mal meinen Geburtsort wieder besucht. Seit den 1990er Jahren jedes Jahr. Der Luftkurort hatte damals 5.400 Einwohner, heute 3.000. Außer Natur gibt es nicht viel. Man muss es entdecken", erzählte der Premnitzer. "Viele Spuren der Deutschen findet man heute nicht mehr. 1967 stand noch der Grabstein meines Großvaters. Auch das ehemalige Gut gibt es nicht mehr. Aber in den letzten Jahren interessieren sich heute in Woldenberg lebende Polen wieder stärker für die Geschichte ihres Ortes."

In ein paar Tagen besucht Wolfgang Bornstädt Woldenberg wieder gemeinsam mit seiner Frau Marion. Erstmals begleitet ihn seine 25-jährige Enkelin Jennifer mit ihrem Freund. "Dort treffen wir auch immer andere ehemalige Woldenberger. Dieses Mal werden es nur zwei, drei sein. Wir werden immer weniger. Wir müssen unsere Erinnerungen unbedingt weiter geben und auch schriftlich festhalten, bevor sie für immer verloren sind", mahnt der 80-Jährige. "Meine Brüder sind vier und sieben Jahre jünger als ich. Einer wohnt seit 1961 in Berlin, der andere seit zwei Jahren bei seinem Sohn am Bodensee. Sie interessieren sich nicht für ihren Geburtsort."

Der hiesige BdV-Gebietsverband wurde 1990 mit 300 Mitgliedern gegründet. Heute sind es noch rund 100. Der in Berlin geborene und vor zwei Jahren verstorbene Karl-Heinz Dittberner kam wegen der Bombardierung der Stadt zu seinen Großeltern nach Woldenberg und wurde 1943 gemeinsam mit Wolfgang Bornstädt eingeschult. "Er hat eine Internetseite über Woldenberg erstellt. Eine bessere gibt es über den Ort nicht", so sein Schulfreund. "In Woldenberg gab es eine Wehrmachtsgarnison. Durch den regen Postverkehr finden sich rund 150 Ansichtskarten des Ortes auf der Internetseite. So sind auch Woldenberger, die heute in Australien und Kanada leben, immer informiert."

Am 12. Juli unternehmen die BdV-Mitglieder eine Dampferfahrt nach Grütz, und am 14. Oktober treffen sie sich wieder in der Lutherkirche zum "Tag der Heimat".