Neuer Trainer für die Preußen

Beeskow. Robert Fröhlich wird neuer Trainer der Landesklassen-Fußballer von Preußen Beeskow. Dies bestätigten der Verein und der 37 Jahre alte Inhaber der B-Lizenz am Mittwoch.

"Es gab zahlreiche Gespräche, die sehr positiv waren. Mir liegt ein Vertrag vor, den ich am Freitag in Beeskow unterschreiben werde", sagt Robert Fröhlich. Seit der Rückrunde 2014/15 hatte er den damaligen Brandenburg-Ligisten Victoria Seelow betreut, war aufgestiegen, aber Anfang September 2016 als Nachfolger des nach drei Spielen beurlaubten Trainers Michael Pohl zum Oberliga-Rivalen 1.FC Frankfurt gewechselt. Nach lediglich drei Siegen und dem Abstieg der Oderstädter hatte der Verein die Zusammenarbeit nach nur zehn Monaten wieder beendet.

Der 37-jährige Vater zweier Söhne - Leopold (7) kickt bei den F-Junioren des 1. FCF, Leon (12) hält es mehr mit Angeln - hatte alle Nachwuchs-Abteilungen beim FC Vorwärts durchlaufen, spielte später unter anderem beim Müllroser SV, beim FC Mallorca in der 3. spanischen Liga und bei Eintracht Freising, bis ihn eine Verletzung zur Beendigung seiner Laufbahn zwang.

"Robert Fröhlich hat mit seiner Philosophie die Vereinsführung überzeugt und will die Mannschaft auf lange Sicht neu ausrichten", heißt es in der Mitteilung des SV Preußen. Als Co-Trainer wird ihm Frank Schrobbach zur Seite stehen.

Von Martin Pröschild, der die Mannschaft erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, haben sich die Kreisstädter im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. "Die Zusammenarbeit war schon im Vorfeld für nur ein Jahr vereinbart worden. Martin ist es gelungen, das Team auf ein neues variables Spielsystem umzustellen", bedanken sich Vorstand und Abteilungsleitung bei dem 38-Jährigen. Dessen Bilanz: 16 Siege, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen sowie in der Endabrechnung Platz 5 in der Landesklasse Ost.

"Die Beeskower waren die ersten, die sich sehr, sehr schnell gemeldet haben, als mein Ausscheiden in Frankfurt bekannt geworden war", sagt Fröhlich, der bestätigt, dass es auch Kontakte unter anderem zu Union Klosterfelde, zum FC Eisenhüttenstadt und zum FSV Union Fürstenwalde gegeben hatte, wo er Co-Trainer unter Matthias Maucksch hätte werden können.

In Beeskow will der gelernte Eisenbahner, zuletzt als Außendienstler für diverse Firmen im Vertrieb tätig und derzeit arbeitsuchend, langfristig etwas aufbauen. "Die Bedingungen sind top", schwärmt Fröhlich, "und es ist eine gute Truppe beisammen, für die nur der Aufstieg in die Landesliga das Ziel sein kann. Dass er zwei Klassen nach unten wechselt, sei kein Problem. "Ich wollte mich komplett neu orientieren, muss mich aber auch wohlfühlen." Trainingsauftakt bei den Preußen ist am 17. Juli, vier Tage später steigt das erste Testspiel - gegen Victoria Seelow.

Am Sonnabend hat Fröhlich übrigens in Bad Saarow geheiratet. "Wir kennen uns schon seit zehn Jahren", sagt Ehefrau Lysann Strahl, die aus Herzberg stammt. Den Heiratsantrag hatte ihr Robert am 1. Mai 2016 gemacht - öffentlich, auf Knien, nach dem Victoria-Spiel gegen den Malchower SV. "Es sollte etwas Besonderes sein." Lysann fand es originell. Die Hochzeitsfeier mit rund 85 Gästen, darunter etliche Seelower Spieler und Frankfurter Funktionäre, im Theater am See ("eine traumhafte Location") dauerte bis früh um sechs.