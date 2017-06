Per Haftbefehl gesuchter Lkw-Dieb gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 12 (Berlin-Frankfurt/Oder) einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Lkw-Dieb gefasst. Nach Behördenangaben wurde der 42-Jährige in der Nacht zu Mittwoch bei einer Routinekontrolle eines Linienbusses auf dem Weg in die Bundeshauptstadt festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wirft dem 42-Jährigen vor, 2014 von einem Firmengelände in Bayern zwei Sattelzugmaschinen gestohlen zu haben. Die Schadenssumme wird auf 300 000 Euro geschätzt. Der Mann wurde am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt (Oder) vorgeführt.