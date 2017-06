Diebe stehlen ideell wertvolle Bronzegedenktafel

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Im Falkenseer Geschichtspark, dem ehemaligen Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen, ist offenbar am vergangenen Wochenende eine Bronzegedenktafel gestohlen worden, wie am Dienstag bekannt wurde. Die Gedenktafel, die in französischer Sprache an die Opfer der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten erinnert, war auf einer Betonstehle im Eingangsbereich des Geschichtsparks angebracht. Vertreter der Stadt hatten den Diebstahl der 60 mal 90 Zentimeter großen Erinnerungstafel der Polizei gemeldet.

Der Falkenseer Bildhauer Ingo Wellmann, der selbst zuletzt neue Granitgedenktafeln, die auf vier Seiten an einer Stehle angebracht worden waren, künstlerisch erschaffen hatte, zeigte sich erschüttert. "Die Bronzetafel hat eine große Bedeutung. Ich kann nicht nachvollziehen, warum so etwas gestohlen wird", sagte er. "Das ist einfach traurig."

Neben der französischen Gedenktafel die nun verschwunden ist, gibt es noch eine Erinnerungstafel der Norweger. Jahr für Jahr reisen nicht nur aus diesen beiden Ländern Menschen, darunter Verwandte von zu Tode Gekommenen, nach Falkensee, um der Opfer in Stille und mit dem Niederlegen von Kränzen zu gedenken. Auch ehemalige Gefangene haben ihren Leidensgenossen stets die Ehre erwiesen. Die überlebenden Insassen des Lagers waren am 26. April 1945 von der sowjetischen Armee befreit worden. Zwischen 1.600 und 2.500 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus verschiedenen europäischen Ländern litten unter den harten Bedingungen im Lager an der Hamburger Straße. Insgesamt wurden zwischen 1938 und 1945 etwa 18.000 Zwangsarbeiter in Falkensee festgehalten, wie Jürgen Bellenbaum bei einem Vortrag in Falkensee im April betont hatte.

Die französische Gedenktafel war bereits zu DDR-Zeiten an der Säule angebracht worden. Von Schmutz befreit werden mussten beide Bronzetafeln schon mehrfach. "Der Materialwert hat die Diebe offenbar angezogen, wobei dieser kaum nennenswert ist", so Wellmann. "Es ist einfach ärgerlich." Er hofft darauf, dass ein Pendant zur jetzigen Bronzetafel nach Erneuerung spätestens dann wieder ihren Platz hat, wenn die französischen Gäste ihrer Erinnerungskultur im kommenden Jahr Ausdruck verleihen wollen. Hinweise nimmt die Polizei unter 03321/400-0 entgegen.