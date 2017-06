artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (dpa) Vom Flughafen Leipzig/Halle sind am Mittwoch erneut abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien ausgeflogen worden. In dem Sammelcharter, an dem sich auch die Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen beteiligten, saßen 19 Menschen, wie das sächsische Innenministerium in Dresden mitteilte. 13 von ihnen stammten aus Sachsen, 9 davon saßen in Haft.